Петропавловск-Камчатский, , 10:25 — REGNUM Член клуба «Эльбрус», победитель первого сезона конкурса «Лидеры России», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» Александра Лебедева заняла должность заместителя председателя правительства Камчатского края. Она будет отвечать за региональную политику в сфере образования, культуры, охраны памятников культурного наследия и спорта.

Владимир Солодов и Александра Лебедева АНО «Россия — страна возможностей»

В рамках двусторонней встречи с назначенным зампредом Владимир Солодов обозначил ряд важных задач в работе Александры Лебедевой.

«Очень рад, что Вы согласились присоединиться к команде развития Камчатского края. Все направления Вашей будущей зоны ответственности можно объединить как зону развития человеческого капитала. Они, безусловно, приоритетны, поскольку создают будущее региона и формируют привлекательность Камчатки среди молодёжи, жителей края. Уверен, что ваш богатый профессиональный опыт позволит вывести эти сферы на новый уровень. Мне бы хотелось, чтобы вы с Вашим пониманием современных трендов развития передовых направлений в образовании, культуре, спорте придали более динамичное развитие этим отраслям. Очень рад, что Вы уже знакомы с Камчаткой. В частности, это касается проекта, который Вы вместе с командой развития продвигали в Вилючинске и который успешно реализуется. Поэтому уверен, что и Вилючинск в вашем лице получит нового куратора. Прошу уделить этому городу особое внимание», — сказал Владимир Солодов.

Александра Лебедева родилась 27 апреля 1976 года в Дрездене. В 1998 получила диплом Нижегородского Лингвистического Университета им. Добролюбова, где изучала английский и немецкий языки. Александра имеет разносторонний опыт управления международным бизнесом и развития продаж «с нуля» в регионах, а также опыт работы с госслужащими и региональными управленческими командами. За ее плечами руководящий опыт в компаниях Lufthansa, Kelly Services и Lindstrom. После победы в конкурсе «Лидеры России» Александра Лебедева получила должность управляющего директора ВЭБ. РФ, на которой занималась проектами социального воздействия, запустила проекты в Приморье с Почтой России и правительством Приморского края. В апреле 2021 года Александра Лебедева получила новое предложение и присоединилась к команде Московской школы управления «Сколково» в качестве директора по развитию бизнеса программ государственного управления.

Предложение занять должность заместителя председателя правительства Камчатского края поступило Александре Лебедевой неслучайно. В рамках проекта «Обучающие экспедиции» клуба Лидеров России «Эльбрус» Александра, будучи капитаном команды Лидеров, разрабатывала модели вовлечения жителей в реализацию проекта по комплексному благоустройству и повышению качества жизни граждан в городе Вилючинске Камчатского края.

В декабре этого года проект «Обучающие экспедиции» на Камчатке клуба Лидеров России «Эльбрус» занял I место в конкурсе лучших практик государственного управления, который проходил во время форума Дальневосточного федерального округа «Государственное управление. PRO ЛЮДЕЙ» в Якутске. Цель Форума — повышение эффективности инструментов государственного управления, консолидация лучших практик в области проектного управления, государственного управления и управления персоналом, обмен опытом среди субъектов Дальнего Востока. Из 10 решений, предложенных Лидерами России, клубом «Эльбрус» и одобренных губернатором Камчатского края, уже реализованы ctvm. Например, в Вилючинске уже провели фестиваль «Суровой романтики», открыли «коворкинги» на базе библиотек, и уже сейчас запускается проект «Лаборатория драйва», конкурсный отбор в которую проходил летом этого года.

В ходе работы в проекте Александра Лебедева не только проявила себя как профессиональный управленец, но и всем сердцем полюбила Камчатку. Александра Лебедева поблагодарила главу региона за оказанное доверие возглавить пост зампредседателя правительства края.

«Я счастлива, что в моей жизни случился конкурс «Лидеры России», победа в котором дала возможность участвовать в проектах клуба «Эльбрус». Проект «Обучающие экспедиции» в городе Вилючинске Камчатского края и привел меня на Камчатку. Губернатор Владимир Солодов уже поставил команде развития Камчатского края ряд задач: содействовать повышению привлекательности региона, сформировать резерв человеческого капитала, который раскроет все возможности для роста и трансформации экономики. Несмотря на то, что это крайне сложные задачи, они привлекают своей амбициозностью и масштабом», — рассказала Александра Лебедева.

Александра Лебедева является выпускницей первого набора программы Executive Coaching Московской школы управления «Сколково». В 2018 году она стала победителем первого сезона конкурса «Лидеры России», получив в наставники президента Татарии Рустама Минниханова.

По словам Александры, опыт участия в конкурсе «Лидеры России» будет для нее подспорьем в новой должности.

«Уверена, что мы сможем реализовать все задуманное вместе с командой. Большим ресурсом для меня является потенциал моих друзей по клубу Лидеров России «Эльбрус», участников конкурсов президентской платформы, особенно дальневосточников и всех, кто неравнодушен к «суровой романтике» Камчатки», — добавила победительница конкурса «Лидеры России».

Александра Лебедева также участвует в нескольких проектах Клуба «Эльбрус», один из которых — «Обучающие экспедиции». Вторая инициатива, которую поддерживает Александра, — проект «Женское лидерство». В рамках проекта Александра пишет книгу «Она лидер», в которой расскажет читателям о ролевых моделях, судьбоносных решениях, самоопределении и раскрытии женского потенциала.

Как ранее сообщало ИА РЕ, АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов, в числе которых находится Клуб Лидеров «Эльбрус», учрежденный после первого конкурса в 2018 году, председателем которого является депутат Государственной думы VII созыва Татьяна Дьяконова (фракция «Единая Россия»).

В настоящее время клуб «Эльбрус» насчитывает 335 человек, которые являются победителями и финалистами конкурса «Лидеры России», а также участниками программ управленческого кадрового резерва. Ключевой миссией Клуба является формирование в России механизмов ответственного лидерства для созидательного развития страны — более 42 608 человек приняли участие в социальных проектах членов Клуба в 61 регионе страны с 2018 года.

В портфеле клуба — более 10 проектов:

«Уроки Лидерства» — мастер-класс, целью которых является продвижение концепции ответственного лидерства и открытости социальных лифтов, обсуждается личная история лидера.

«Моя родная школа» — проект, в рамках которого победители и финалисты конкурса «Лидеры России» приезжают в свои родные школы и делятся с учащимися старших классов секретами профориентации.

«Финансовая грамотность» — программа обучения, по которой победители и финалисты конкурса «Лидеры России» рассказывают школьникам, как грамотно планировать, эффективно сберегать и накапливать свой бюджет.

«Боевая слава» — уроки Памяти и Славы для школьников с целью привлечения молодежи к воссозданию и цифровизации историй участников ВОВ по фронтовым письмам.

«Доступный театр» — проект знакомит пенсионеров, инвалидов, ветеранов ВОВ и молодежь с лучшими постановками театров России.

«Делай чудо» — проведение обучающих занятий, арт-терапии, мастер-классов и праздников для онкобольных детей в отделениях химиотерапии и реабилитации.

«Завтрак с Наставником» — проект для общения и обмена опытом наставников и победителей конкурсов.

«Деловое сообщество» — площадка для эффективного и структурированного общения членов клуба по деловой тематике.

«Восхождение на Эльбрус» — восхождение на гору Эльбрус. Целями проекта стали: командообразование и проверка лидерских качеств в сложных высокогорных условиях. В 2019 году восхождение стало настоящей проверкой командного духа конкурсантов — они не только зашли на западную и восточную вершины Эльбруса, но и спасли пролежавшего в снегу около вершины школьника Игоря.

Проект «Наставничество» — методология, разработанная для быстрого профессионального и личностного роста победителей проектов АНО «Россия — страна возможностей», которые получают наставников из числа победителей и финалистов конкурса «Лидеры России».

В 2021 году клуб «Эльбрус» запустил 2 новых проекта:

Программу акселерации проектов — интенсивного развития социальных инициатив победителей и финалистов конкурса «Лидеры России» через инструменты обучения, менторства и экспертной поддержки. В рамках проекта было получено 111 партнерств, привлечено 17 миллионов рублей инвестиций, и установлено присутствие в 52 регионах страны. Благополучателями социальных проектов стали более 259 000 человек.

Проект «Обучающие экспедиции», в рамках которого победители конкурса «Лидеры России» стали интеллектуальными волонтерами для решения конкретных задач в регионах. В результате участники экспедиции от проекта «Лидеры России» и команды губернаторов смогли совместно найти самые эффективные решения в сфере здравоохранения, образования, занятости населения и благоустройства. Пилотный проект был запущен сразу в четырех регионах страны: Курская область, Липецкая область, Камчатский край и Курганская область.