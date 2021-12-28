Казань, , 10:23 — REGNUM Казанский «Ак Барс» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Игроки «Ак Барс» Ak-bars.ru

В составе «Ак Барса» хет-трик оформил нападающий Илья Сафонов, ещё одну шайбу забросил форвард Пер Линдхольм. У «Металлурга» точными бросками отметились Филипп Майе, Алексей Маклюков и Джош Карри.

На сегодняшний день «Ак Барс» занимает третье место в Восточной конференции КХЛ, на счету команды 58 очков. «Металлург» идёт на первом месте в Восточной конференции с 66 очками.

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