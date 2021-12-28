Ростов-на-Дону, , 10:23 — REGNUM В Ростовской области все трассы открыты, на автодорогах строевые подразделения Госавтоинспекции продолжают нести службу в усиленном режиме для оказания помощи водителям, попавшим в сложную ситуацию на дороге. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Трасса «Скандинавия» Lenobl.ru

Водителей призвали увеличить дистанцию и боковой интервал, выбирать безопасную скорость, избегать резких маневров, быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов. Автомобиль должен быть укомплектован зимней резиной.

Сотрудники ГИБДД не рекомендуют водителям отправляться в дальние поездки. Их стоит перенести до улучшения погодных условий.