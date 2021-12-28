Уфа, , 10:23 — REGNUM Фонд кино намерены создать в Башкирии. Об этом 28 декабря сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании в республиканском правительстве.

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Хабиров отметил, что руководство республики приняло решение о создании в регионе фонда кино, «по аналогии с Российским фондом кино», который будет поддерживать наиболее интересные предложения в области кинематографа.

Глава региона поручил премьер министру правительства республики Андрею Назарову предусмотреть на 2022 года финансирование в этой части.

Хабиров отметил, что башкирское кино есть, оно очень интересное и яркое.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии Радий Хабиров поручил завершить работу по оборудованию муниципальных образований республики современными киноплощадками до конца 2022 года.