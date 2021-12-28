Сеул, , 10:21 — REGNUM В Южной Корее одобрили план разработки и развертывания разведывательного беспилотника к 2031 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Управления программ оборонных закупок (DAPA).

Беспилотники Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, 27 декабря комитет по продвижению оборонных проектов (DPPC) одобрил проект беспилотника стоимостью 570 млрд вон (~$479 млн), предназначенного для эксплуатации на борту военных кораблей ВМФ и подразделениями морской пехоты на прифронтовых островах.

«Новый дрон, если он будет разработан, усилит способность военных реагировать на угрозы безопасности посредством мониторинга морских районов и северо-западных приграничных островов в режиме реального времени», — говорится в пресс-релизе DAPA.

Также на заседании комитета был одобрен базовый план разработки ударного вертолета в рамках проекта стоимостью 450 млрд вон (~$378 млн), а также план по закупке крупных военных вертолетов у иностранных компаний в рамках проекта по замене устаревших вертолетов CH-47D. Бюджет оценивается в 1,4 трлн вон (~$1,17 млрд).

Кроме того, комитет одобрил план первого серийного производства колесной бронированной командно-штабной машины. На данный проект к 2029 году будет выделено 1,51 трлн вон (~$1,27 млрд).