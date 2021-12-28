Сеул, 28 декабря, 2021, 10:21 — ИА Регнум. В Южной Корее одобрили план разработки и развертывания разведывательного беспилотника к 2031 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Управления программ оборонных закупок (DAPA).

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

По их словам, 27 декабря комитет по продвижению оборонных проектов (DPPC) одобрил проект беспилотника стоимостью 570 млрд вон (~$479 млн), предназначенного для эксплуатации на борту военных кораблей ВМФ и подразделениями морской пехоты на прифронтовых островах.

«Новый дрон, если он будет разработан, усилит способность военных реагировать на угрозы безопасности посредством мониторинга морских районов и северо-западных приграничных островов в режиме реального времени», — говорится в пресс-релизе DAPA.

Также на заседании комитета был одобрен базовый план разработки ударного вертолета в рамках проекта стоимостью 450 млрд вон (~$378 млн), а также план по закупке крупных военных вертолетов у иностранных компаний в рамках проекта по замене устаревших вертолетов CH-47D. Бюджет оценивается в 1,4 трлн вон (~$1,17 млрд).

Кроме того, комитет одобрил план первого серийного производства колесной бронированной командно-штабной машины. На данный проект к 2029 году будет выделено 1,51 трлн вон (~$1,27 млрд).