* запрещённая в России организация

Кабул, 28 декабря, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Ряд жителей Панджшера в Афганистане сообщили ВВС, что протесты против убийства молодого человека в уезде Анаба продолжаются уже второй день.

isafmedia Талибы (запрещенная в РФ организация)

«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Панджшер усиливает притеснения, арестовывают молодых людей и стреляют в мирных жителей», — заявила женщина на видео, размещенном в социальных сетях.

На фотографиях показано несколько женщин, скандирующих лозунги против «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, 27 января группа протестующих в столице провинции Панджшер пронесла тело молодого человека, предположительно убитого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), перед офисом губернатора и собралась перед зданием.

Протестующие требовали ареста виновных в убийстве мужчины. Представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сказал, что их жалобы будут расследованы. При этом радикалы неоднократно заявляли, что их солдатам «нет дела» до гражданского населения.

В другом видео, опубликованном 28 декабря, одна из выступающих женщин, протестующих против убийства панджшерской молодежи, сказала, что «зверства талибов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имеют место не только в этой, но и в других провинциях.

На других фотографиях, опубликованных во время протестов, ряд протестующих заявили: «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) без всякой причины стреляет в панджшерскую молодежь».

»Такая же ситуация и в провинции Каписа, которая граничит с Панджшером», — отметил другой протестующий.

Этот человек утверждал, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «несколько дней назад без всякой причины обстреляли мечеть».

«Молодые люди не покидают свои дома из-за страха стать жертвой талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и даже редко посещают общую молитву», — добавили протестующие.

BBC пока не может подтвердить эти сообщения. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отверг обвинения по аналогичным делам. Ранее Абдул Хамид Хорасани, начальник службы безопасности провинции Панджшер, обратился к протестующим от имени «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пообещал, что их жалобы будут рассмотрены.

Провинция Панджшер — родина Ахмад Шаха Масуда, командующего силами сопротивления против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 1990-х годах.

Во второй период правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане Панджшир был последней провинцией, захваченной силами радикалов после тяжелых боев, и противники «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до сих пор считают Панджшер центром движения национального сопротивления против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее исламисты отрицали обвинения в жестоком обращении с гражданскими лицами, подчеркивая, что силы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не имеют касательства к проблемам мирных жителей.

В своем первом интервью «Аль-Джазире» исполняющий обязанности премьер-министра «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сказал, что группировка — «доброе и сострадательное движение». Он добавил, что движение не стремится к мести и никто не может доказать противоположное.