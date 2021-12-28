Иваново, , 10:20 — REGNUM Фестиваль «Русское Рождество» проходит в Ивановской области с 25 декабря, к мероприятиям фестиваля присоединился «Палех», сообщили в пресс-службе правительства региона 28 декабря.

Рождество Марина Каширская (с) ИА REGNUM

В Палехе заработал новый музей с арт-галереей «Мастерская палехских историй», кроме того, в арт-центре «Мастерские» представили выставочный проект «Рождественский лес», в который вошли выставка иконописи и детская событийная программа. В частности, на выставке иконописи посетители смогут увидеть уникальные работы из частных коллекций художников Палеха. В основе проекта «Рождественский лес» — идея соединения библейских событий с русской природой. Выставка работает до 14 января с 10:00 до 19:00.

Также для гостей арт-центра возле «Мастерских» установлена высокая деревянная горка для катаний, работает арт-кафе. В музее «Мастерская палехских историй» гости смогут увидеть выставку «Живой лубок», которая демонстрирует музейную коллекцию народной графики XVIII—XIX веков из собрания ИГИКМ имени Д.Г. Бурылина.

Первые акции традиционного фестиваля «Русское Рождество» открылись в Шуе 25 и 26 декабря. Уже на железнодорожном вокзале гостей встречает выставка «Путешествие в Рождество». В городе работают экскурсионные маршруты. Ещё одна выставка «Путешествие в Рождество» открылась в Красном зале железнодорожного вокзала Иванова.