Иваново, 28 декабря 2021, 10:20 — REGNUM Фестиваль «Русское Рождество» проходит в Ивановской области с 25 декабря, к мероприятиям фестиваля присоединился «Палех», сообщили в пресс-службе правительства региона 28 декабря.
В Палехе заработал новый музей с арт-галереей «Мастерская палехских историй», кроме того, в арт-центре «Мастерские» представили выставочный проект «Рождественский лес», в который вошли выставка иконописи и детская событийная программа. В частности, на выставке иконописи посетители смогут увидеть уникальные работы из частных коллекций художников Палеха. В основе проекта «Рождественский лес» — идея соединения библейских событий с русской природой. Выставка работает до 14 января с 10:00 до 19:00.
Также для гостей арт-центра возле «Мастерских» установлена высокая деревянная горка для катаний, работает арт-кафе. В музее «Мастерская палехских историй» гости смогут увидеть выставку «Живой лубок», которая демонстрирует музейную коллекцию народной графики
Первые акции традиционного фестиваля «Русское Рождество» открылись в Шуе 25 и 26 декабря. Уже на железнодорожном вокзале гостей встречает выставка «Путешествие в Рождество». В городе работают экскурсионные маршруты. Ещё одна выставка «Путешествие в Рождество» открылась в Красном зале железнодорожного вокзала Иванова.