Москва, , 10:20 — REGNUM В Москве ввод жилья по программе реновации может достичь 3 млн кв. метров в год. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, сообщили в Стройкомплексе.

Реновация Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, таких результатов планируется достичь в течение ближайших пяти лет — к 2026−2027 годам.

«Чтобы реализовать такую масштабную программу, нужно было сначала раскрутить маховик. Найти стартовые площадки, поднять первую волну переселения из пятиэтажек и лишь потом начать более спокойное строительство новых домов», — пояснил Бочкарёв.

ИА REGNUM сообщало, в Москве с начала реализации программы реновации по технологии «умного сноса» демонтировано 70 старых пятиэтажек.

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