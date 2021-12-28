Санкт-Петербург, , 10:22 — REGNUM На севере Санкт-Петербурга вагон трамвая сошел с рельсов, из-за чего разбилось стекло окна у места кондуктора. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс».

Трамвай сошел с рельс в Петербурге (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП) Vk.com/spb_today

Инцидент произошел около 07:50 мск 28 декабря на проспекте Просвещения, у улицы Есенина.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП СПб» в одной из социальных сетей, сход произошел из-за повреждении рельсов, при этом кусок металла якобы отрикошетил в стекло.

«Стекло повреждено вследствие схода, другую информацию на данный момент достоверно не подтверждаем. Будет отдельно проводиться разбор причин. Пострадавших нет», — добавили в «Горэлектротрансе».

Добавим, это не первый такой случай с трамваем в Петербурге за декабрь. Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на Заневской площади вагон трамвая сошел с рельсов, из-за чего остальные составы пустили в обход.

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