Кемерово, , 10:18 — REGNUM В Кемеровской области на текущей неделе ожидаются перепады температур и давления, метели и морозы. Такой прогноз дали синоптики регионального гидрометцентра.

На морозе Цитата к/ф «Ирония судьбы или С легким паром!». реж. Эльдар Рязанов. 1975. СССР

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«По предварительным подсчётам, самым холодным днём недели будет 31 декабря. А повышение температуры начнётся с первым календарным днём января», — уточняется в прогнозе.

Холодать начнёт уже в четверг, 30 декабря: днём до — 14ºС, во второй половине дня температура начнёт понижаться. В ночь на 31 декабря ожидается до — 32ºС, местами до — 37ºС, днём до — 27ºС, местами до — 32ºС.