Москва, 28 декабря, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Переговоры между Москвой и Вашингтоном по российским предложениям о гарантиях безопасности могут состояться 10 января следующего года, а с НАТО — 12 января. Об этом 28 декабря рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Mgimo.ru Сергей Рябков

«Я могу подтвердить, что именно эти даты рассматриваются, но окончательной договорённости нет», — приводит его слова РИА Новости.

Также Рябков подтвердил, что 12 января прорабатывается в качестве даты проведения переговоров с НАТО по гарантиям безопасности.

«У нас нет окончательной, полной договорённости по всем аспектам, но альтернативные даты тоже не рассматриваются», — уточнил замглавы МИД РФ.

Как передавало ИА REGNUM, ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома сообщило, что переговоры России с США должны состояться 10 января, консультации РФ и НАТО — 12 января, а 13 января пройдет встреча представителей РФ с ОБСЕ.