Чебоксары, , 10:16 — REGNUM В Чувашии нарастили темпы жилищного строительства, в том числе значительно увеличилось индивидуальное строительство. Такие предварительные данные приводит Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Новостройка в Чебоксарах Наталия Николаева © ИА REGNUM

По сведениям ведомства, в январе — ноябре 2021 года в республике построено 8564 квартиры общей площадью 646,9 тыс. кв. метров. Это на 36,1% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

В структуре введённого жилья населением построено 338 703 кв. метра, что 2,5 раза больше, чем было в январе — ноябре прошлого года.

Согласно данным органа статистики, ввод жилья в расчёте на 1 тыс. человек населения по итогам 11 месяцев в Чувашии составил 535,6 кв. метра.

Напомним, что в пандемийном 2020 году в республике построено 577 555 кв. метров жилья. Спад составил 12%.