Хабаровск, , 10:21 — REGNUM В Хабаровске завершилась осенняя призывная кампания — план выполнен на 100%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Осенний призыв Mil.ru

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В 2021 году план по призыву составил 405 человек. В связи с выполнением установленного задания в Хабаровском крае военным комиссариатом норма призыва в Хабаровске изменена до 363 человек.

В Кировском и Краснофлотском районах призвано 102 новобранца, в Центральном и Железнодорожном районах — 144 бойца, В Индустриальном районе — 117.

В войска отправлено 363 жителя региона призывного возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вооружённых силах России численность контрактников более чем вдвое превышает количество военнослужащих по призыву, сообщил 22 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.