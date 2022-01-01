Чита, , 01:26 — REGNUM Исполняющий обязанности главного врача краевой клинической инфекционной больницы Сергей Лукьянов отметил, что 2021 год для медицины был годом испытаний, и в тоже время это был год новых возможностей. Его слова цитирует пресс-служба правительства Забайкалья.

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«Сфера здравоохранения — это бюджетная сфера, она напрямую зависит от возможности федерального финансирования. В текущем году у нас было много уникальных возможностей. Год стал прорывным.

Если рассматривать на примере краевой клинической инфекционной больницы, здесь появился инфекционный модуль для лечения пациентов, где есть все необходимое, к нам в коллектив пришли новые сотрудники, было приобретено новое оборудование, которое обязательно поможет сделать нашу работу более качественной и комфортной», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Забайкальского края в 2022 году останется социально направленным.

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