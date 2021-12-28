Самара, , 10:16 — REGNUM Более 120 бесплатных ледовых площадок намерены открыть этой зимой в Самаре. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.

Каток Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сообщается, что катки будут работать на площади Куйбышева, на набережной, в парках, во дворах, на территории образовательных учреждений.

Ранее в Самаре открыли ледовую площадку на набережной между бассейном ЦСКА и Маяковским спуском. Этот каток со вторника по воскресенье работает круглосуточно, в понедельник — технический день. С 7:00 до 11:00 часов каждый день здесь будут проводить обслуживание катка. Рядом с площадкой оборудован пункт проката, точки питания, в центре площадки оборудована фотозона. Около Маяковского спуска была установлена новогодняя елка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в текущем году в Самарской области не планируют проводить новогодние массовые мероприятия.