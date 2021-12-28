Джакарта, 28 декабря, 2021, 10:11 — ИА Регнум. ВМС Индонезии обнаружили объект, напоминающий танк, в водах вблизи острова Натуна, сообщает CNN Indonesia.

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Объект был обнаружен личным составом базы ВМС Индонезии.

В ВМС Индонезии исследуют данный объект. Военные уже заявили, что объект не представляет опасности.

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Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии объявило об одном случае местной передачи штамма коронавируса «Омикрон».