Вашингтон, , 10:09 — REGNUM Соединенные Штаты увеличили на треть количество танкеров с природным газом, направляющихся в Евросоюз. Об этом сообщает Bloomberg.

СПГ-танкер Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Европу направилось 20 танкеров с американским газом», — передает агентство.

Так, 24 декабря количество танкеров составляло 15. Также есть еще 14 судов которые могут последовать в Европу «в ожидании окончательных распоряжений».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее танкеры с СПГ изменили свои маршруты. Они следовали в Европу, хотя шли до этого в Азию. Причина — в росте цен на газ в Европе.

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