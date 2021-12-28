Новосибирск, , 10:08 — REGNUM Зимние каникулы в школах Новосибирска начнутся с 29 декабря 2021 года и продлятся по 9 января 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте образования мэрии города.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

При этом для обучающихся первых классов предусмотрены дополнительные каникулы. Они запланированы с 14 по 20 февраля.

Напомним, что ранее министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук отмечал, что не исключает возможности продления новогодних каникул в школах. Такая мера будет рассмотрена в случае роста заболеваемости COVID-19 среди школьников.

Читайте также: Новосибирские власти уточнили информацию о продлении каникул в школах