Берлин, 28 декабря, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Со вторника, 28 декабря, в столице ФРГ, имеющей статус федеральной земли, вводится ужесточение связанных с пандемией ограничений. Советующее решение ранее было принято по итогам совещания нового немецкого канцлера Олафа Шольца с властями регионов.

Raimond Spekking Взятие анализа на коронавирус. Германия

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Согласно новым мерам, в Берлине сохраняются жесткие ограничения для непрошедших вакцинацию от COVID-19.

Также на рабочих местах смогут находиться только вакцинированные, переболевшие новым заболеванием или сдавшие в течение 24 часов тест на коронавирус. При этом доступ в предприятия розничной торговле, а также в кино и театр имеют только привитые и переболевшие.

Кроме того, объявляя о новых ограничениях, Шольц уточнил, что для не привитых также вводится ограничение на встречи в собственном доме, где им можно будет собираться группой не более трех человек, что также распространится и на рождественские праздники (с 24 декабря).

При этом вакцинированные и переболевшие смогут собираться в группы до 10 человек, не учитывая детей до 14 лет. Также будут и далее закрыты клубы и дискотеки, а спортивные матчи должны будут проводиться в отсутствие зрителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эпидемиолог из Аргентины Габриэла Пиовано заявила, что не использующие российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» Европейский союз и США лишили своих жителей хорошего препарата.