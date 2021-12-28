Москва, 28 декабря, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Профессиональный разговор военных необходим в рамках переговоров России и НАТО по гарантиям безопасности. Для Москвы крайне важно получить подтверждение присутствия военных представителей альянса, заявил 28 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Live.russia.tv На заседании коллегии Минобороны РФ

Ранее сообщалось, что переговоры России с США намечены на 10 января, консультации России и НАТО — на 12-е, а встреча представителей РФ с ОБСЕ — на 13 января. По словам Рябкова, российская делегация отправится на переговоры с НАТО межведомственном формате, Минобороны РФ будет представлено «на очень солидном уровне».

«Для нас крайне важно получить подтверждение со стороны НАТО, что в составе их делегаций на мероприятии 12 января в Брюсселе будут высокопоставленные военные», — сообщил замминистра РИА Новости.

Рябков подчеркнул важность проведения военными профессионального разговора. Накануне в Министерстве обороны состоялся брифинг для военных атташе стран НАТО, там было указано на весьма тревожные моменты в поведении стран Запада и в целом НАТО, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Рябков рассказал о неких абстракциях, исходящих от Вашингтона, тогда как России нужна конкретика вокруг соображений по гарантиям безопасности.

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