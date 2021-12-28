Рябков: переговоры РФ и НАТО должны проходить с участием военных
Москва, 28 декабря, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Профессиональный разговор военных необходим в рамках переговоров России и НАТО по гарантиям безопасности. Для Москвы крайне важно получить подтверждение присутствия военных представителей альянса, заявил 28 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее сообщалось, что переговоры России с США намечены на 10 января, консультации России и НАТО — на 12-е, а встреча представителей РФ с ОБСЕ — на 13 января. По словам Рябкова, российская делегация отправится на переговоры с НАТО межведомственном формате, Минобороны РФ будет представлено «на очень солидном уровне».
«Для нас крайне важно получить подтверждение со стороны НАТО, что в составе их делегаций на мероприятии 12 января в Брюсселе будут высокопоставленные военные», — сообщил замминистра РИА Новости.
Рябков подчеркнул важность проведения военными профессионального разговора. Накануне в Министерстве обороны состоялся брифинг для военных атташе стран НАТО, там было указано на весьма тревожные моменты в поведении стран Запада и в целом НАТО, добавил он.
Как сообщало ИА REGNUM, Рябков рассказал о неких абстракциях, исходящих от Вашингтона, тогда как России нужна конкретика вокруг соображений по гарантиям безопасности.
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