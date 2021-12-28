В Панаме начали прививать госслужащих от COVID-19
Панама, 28 декабря, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Панамы начало вакцинацию государственных служащих. Об этом пишет Prensa Latina.
NASA
Панама. Снимок из космоса
Установка временных прививочных пунктов в государственных учреждениях также связана с выявлением девяти случаев заражения вариантом коронавируса «Омикрон».
Сложившаяся ситуация побудила органы здравоохранения вновь призвать к принятию чрезвычайных мер санитарной безопасности и сократить срок введения бустерной дозы с шести до трех месяцев.