Панама, 28 декабря, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Панамы начало вакцинацию государственных служащих. Об этом пишет Prensa Latina.

NASA Панама. Снимок из космоса

Установка временных прививочных пунктов в государственных учреждениях также связана с выявлением девяти случаев заражения вариантом коронавируса «Омикрон».

Сложившаяся ситуация побудила органы здравоохранения вновь призвать к принятию чрезвычайных мер санитарной безопасности и сократить срок введения бустерной дозы с шести до трех месяцев.