* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 28 декабря, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В Калубе по женщинам, которые вышли на акцию протеста, был открыт огонь. По данным агентство Asvaka, это произошло 28 декабря недалеко от больницы итальянской гуманитарной организации Emergency в столице Афганистана.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

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Уточняется, что демонстрацию выстрелами разгоняли боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватившего власть в стране. О жертвах и раненых пока не сообщается.

По информации телеканала TOLOnews, несколько десятков женщин провели в афганской столице акцию протеста с требованием соблюдать их права и улучшить условия жизни.

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Как сообщало ИА REGNUM, это не первая подобная акция. В середине декабря десятки женщин в Кабуле вновь вышли на акцию протеста с требованием положить конец гуманитарному кризису в стране и обеспечить соблюдение прав женщин, включая полное участие в социальной, экономической и политической сферах.