Санкт-Петербург, 28 декабря, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге завершилась реконструкция электрических сетей и устройств наружного освещения на Литейном мосту. Небо над разводным мостом очистили от проводов. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвет».

Пресс-служба СПб ГБУ «Ленсвет» Литейный мост

На 54 светильниках на опорах моста установлены современные комплектующие элементы. Воздушная линия электроснабжения заменена на кабельную протяженностью 2,7 км, что позволило очистить небо над Литейным мостом от сетей уличного освещения.

«В результате проведенных работ по реконструкции наружного освещения, на Литейном мосту повышена безопасность движения пешеходов и транспорта, а также сформирована гармоничная световая среда», — отметил в «Ленсвет».

Добавим, что Литейный мост — второй постоянный мост через Неву, возведенный в Санкт-Петербурге. Разводная переправа располагается над самым глубоким местом Невы (24 метра) и соединяет Центральный и Выборгский районы города. На мосту установлена архитектурно-художественная подсветка, для которой использовано 882 светодиодных светильника.

Напомним, власти Петербурге давно планируют очистить небо над историческим центром города от проводов. Был запущен проект «Чистое небо», однако его реализация то и дело спотыкается о возникающие препятствия, например, до сих пор нет нормативно-правовой базы для принудительной ликвидации существующих воздушных линий связи, кроме того, большая часть воздушных волоконно-оптических линий связи, пересекающих городские магистрали, были проведены незаконно, то есть организованных без каких-либо договорных отношений с владельцами линейно-кабельных сооружений или зданий, на крышах которых они размещаются.