Краснодар, , 10:05 — REGNUM Почти 18,3 млрд рублей будет выделено Краснодарскому краю в виде инфраструктурных кредитов на строительство трёх групповых водоводов, сообщили 28 декабря в пресс-службе администрации региона. Заявки на получение кредитов одобрены президиумом правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.

Строительство водовода Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Краснодарский край получит 3,5 млрд на строительство участка Таманского водопровода, более 7,7 млрд — на Ейский водопровод, 7 млрд — на Троицкий водопровод. Средства поступят в регион в 2022 и 2023 годах», — прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

Кредиты дадут возможность в более короткие сроки решить вопрос водоснабжения значительной части края.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в крае уже сданы новая ветка Таманского водовода (16,5 км) и участок Троицкого водовода (11 км). В начале декабря власти объявили о завершении строительства 11-километрового участка Ейского группового водовода — в Ленинградском районе в сторону станицы Староминской. К 2024 году планируется построить и реконструировать 139 км магистральных сетей водоснабжения по всем направлениям. Также ранее краю были одобрены инфраструктурные кредиты на общую сумму более 65 млрд рублей на строительство и реконструкцию 20 очистных сооружений на Азово-Черноморском побережье. Инфраструктурные бюджетные кредиты предоставляют регионам по ставке не более 3% на 15 лет, по поручению президента России Владимира Путина.