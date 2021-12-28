Латакия, Сирия, 28 декабря, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Армия Израиля нанесли авиаудар по торговому порту Латакия в Сирии. Об этом сообщает информационное агентство SANA.

Ibrahem Qasim После авиаудара

По данным журналистов, целью удара стала контейнерная площадка в коммерческой части порта. Попадание ракет привело к возникновению нескольких пожаров, которые нанесли порту сильный материальный ущерб.

По последним данным, в результате происшествия сгорели несколько контейнеров с машинным маслом и запчастями для автомобилей. Несколько ракет также повредили здание прилегающей к порту больницы аль-Нада и несколько соседних зданий. Удар был нанесён со стороны Средиземного моря.

Предположительно, целью атаки стали грузы, принадлежащие Корпусу стражей Исламской революции Ирана или одной из про-иранских группировок. Сирийские СМИ опровергают эту версию, отмечая, что на момент атаки на складе порта находились исключительно гражданские грузы.