Чита, , 03:05 — REGNUM В Забайкальском крае создан сайт, призванный объединить всех забайкальских мастеров, которые заинтересованы в развитии народного творчества. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

Виртуальный новогодний Дом ремёсел Министерство культуры Забайкальского края

Учебно-методический центр культуры и народного творчества знакомит всех желающих с традиционными ремеслами, технологиями и техниками народов Забайкалья.

«Сейчас на площадке размещены шесть мастер-классов: изготовление традиционных тряпичных кукол «Отдарок за подарок» и «Ангелок», пошив бурятской шапки, плетение тесемки «Сохимол», создание нагрудного бурятского украшения «Энгэр» и маски колядовщика «Коза». В ближайших планах публикация урока по изготовлению тряпичной куклы «Ляпушечка». Видео краткие и в то же время очень понятные, мастера доступно объясняют и наглядно показывают детали, поэтому сделать любое из указанных изделий и освоить новую технику сможет каждый желающий», — рассказали организаторы.

На сайте создан раздел «Это интересно». Новогодняя тема располагает к зимним ремёслам, поэтому здесь размещена информация о зимних промыслах эвенков, технологии изготовления унтов, истории праздника Нового года. Вскоре раздел пополнится репортажами о выделке войлока, видеороликами о семейском и бурятском зимних костюмах.

Основой для информационного наполнения виртуального дома ремёсел станет народный календарь — масленичные, пасхальные, троичные и другие обряды, особенности кухни, соответствующие мастер-классы.

Кроме того, виртуальный дом ремёсел объединит забайкальских мастеров, которые заинтересованы в развитии народного творчества и передаче накопленного опыта. В 2022 году обязательным постоянным разделом станет «Мастеровая лавка», где разместится каталог изделий мастеров Забайкалья.

Как сообщало ИА REGNUM, развитие народных промыслов является значимой стороной культурной жизни России. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже.

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