Черкесск, , 10:04 — REGNUM В Карачаево-Черкесии 27 декабря обнаружили тело новорожденного. Инцидент произошел в городе Карачаевске, где на одной из улиц был найден младенец без признаков жизни. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили в Следственном комитете по региону. Следователи разыскивают лиц, причастных к совершению преступления.

Убийство Mate Marschalko

«Выполняется осмотр места обнаружения тела, опрашиваются свидетели и очевидцы, назначаются необходимые судебные экспертизы. <…> Исследуется медицинская документация рожениц из перинатальных центров», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря в Севастополе был обнаружен труп новорожденного. Его выбросили в мусорный контейнер. Следователи ищут убийцу.

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