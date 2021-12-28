Бухарест, , 10:01 — REGNUM Депутаты городского совета Бухареста выступили против существенных поправок к принятому бюджету румынской столицы. Об этом 28 декабря сообщил бухарестский телевизионный канал Digi24.

Согласно официальной информации, в ходе соответствующего голосования 27 декабря народные избранники признали «несостоятельной» инициативу мэра Бухареста Никушора Дана о сокращении расходов на содержание аппарата госчиновников и подписание дополнительных контрактов в энергетической и транспортной системе города.

По словам, Н. Дана отказавшись вносить корректировки в главный финансовый документ, члены горсовета поставили под угрозы выделение Евросоюзом дополнительных средств на развитие инфраструктуры Бухареста. «Исправления, помимо прочего, были необходимы для поглощения первого транша ЕС в размере 260 миллионов леев ($60 млн.) на покупку 100 новых трамваев, а также приобретение новых кислородных установок для крупнейших городских больниц», — сказал мэр.

Предполагается, что новый бюджет Бухареста вступит в силу с 1 января 2022-го года.