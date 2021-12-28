Биробиджан, 28 декабря, 2021, 10:10 — ИА Регнум. В посёлке Приамурский в ЕАО полностью сгорел дом. Во время пожара в нём взорвались газовые баллоны, никто не пострадал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря в пресс-службе МЧС ЕАО.

Af.mil Пожар

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В здании во время пожара и в момент взрыва никого не было, хозяйка находилась на работе. Полностью охваченный огнём двухэтажный дом увидели соседи. Был большой риск, что пламя перекинется на рядом стоящие здания.

Возгорание было локализовано оперативно. Позже выяснилось, что в здании находились два 50-литровых баллона с пропаном. Хозяйку дома привлекут к административной ответственности за неправильное хранение баллонов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября газ взорвался в городе Набережные Челны в одном из многоквартирных домов. Были повреждены два этажа пятиэтажного дома.