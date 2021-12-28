Хабаровск, , 10:08 — REGNUM С 1 мая 2022 года запустят программу подготовки управленческих кадров для Дальнего Востока и Арктики «Муравьев-Амурский 2030», заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. В рамках проекта в течение одного года на 15 модулях будут обучаться кандидаты из всех регионов страны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Сколково Anatoly Lushnikov

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«Самый главный инструмент — это люди. Мы знаем, что кадры решают все. Поэтому «Муравьев-Амурский 2030» — один из самых важных проектов, запускаемых нами. Его анонсировали на Восточном экономическом форуме, по нему провели большую подготовительную работу», — сказал Чекунков.

Образовательный модуль сформирует школа Сколково, а участвовать в проекте будут все ведущие вузы — как России, так и других стран. Особенность обучения заключается в том, что в процесс будут погружены руководители дальневосточных регионов, институтов развития и федеральных органов власти, занятых развитием Дальнего Востока и Арктики.

«Вы знаете, что сейчас в Якутске — 50. На Оймяконе — 61. В Приморье ветер со скоростью 20 метров в секунду. А при приморской влажности даже — 20 градусов могут поспорить с якутскими — 50. Мы хотели бы, чтобы кадеты программы «Муравьев-Амурский 2030» сразу понимали, с чем они сталкиваются. И с точки зрения особенностей географии, климата, управления, соседства с Азией. Возможно, именно этот батальон управленцев свершит те дела, которые сделают Дальний Восток и Арктику самыми быстро развивающимся и процветающими регионами страны», — подчеркнул министр.

Вступить в программу могут все желающие с высшим образованием до 35 лет. Выпускниками станут порядка 50 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Ярославля Владимир Волков вновь уехал на учёбу в Сколково.