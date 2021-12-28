Кызыл, 28 декабря, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Альпинист из Тувы Маадыр-оол Ховалыг попал в книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой в мире промышленный альпинист. В 2020 году в возрасте 72 лет он получил удостоверение промышленного альпинизма, сообщает портал ТМГ.

Max-clean.ru Карабин промышленного альпиниста

По его словам, началось всё с просьбы его товарища помочь с ремонтом многоэтажки высотой 28−30 метров. Пройдя шестимесячные курсы высотников-альпинистов, он получил удостоверение пятого разряда. После чего заявка на рекорд была отправлена в головной офис Книги в Лондон.

«Мне сказали заплатить пошлину в размере 800 долларов, я заплатил, а еще надо было написать о себе на английском языке. Это было тяжело, но мы написали и отправили туда. Там специальная комиссия рассмотрела обращение, признала мой рекорд и выдала соответствующий сертификат», — отметил рекордсмен.

Добавим, что Маадыр-оол Ховалыг также является мастером спорта по альпинизму, общественным деятелем и писателем. Он написал семь книг, посвящённых восхождениям на вершины и путешествиям.