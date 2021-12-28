Чебоксары, , 09:59 — REGNUM В Чувашии судебные приставы приостановили на месяц деятельность нелицензированной автогазозаправочной станции (АГЗС). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФССП по Чувашии.

Заправка бензобака Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве уточняют, что речь идёт об АГЗС в селе Батырево. В управлении ссылаются на прокурорскую проверку, в ходе которой выяснилось, что на объекте установлен один стационарный резервуар для сжиженного углеводородного газа, при этом станция работала без наличия соответствующей лицензии.

По фактам нарушений прокуратура завела административное дело по признакам правонарушения по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ («Нарушение требований промышленной безопасности»).

В УФССП отмечают, что на судебном заседании в ноябре 2021 года предприниматель признал вину и заверил о принятии мер к устранению нарушений. С учётом данных обстоятельств суд вынес постановление о приостановке работы автогазозаправочной станции на 30 суток.

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В управлении добавляют, что в рамках исполнительного производства АГЗС была опечатана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах после вмешательства прокуратуры приостановлена работа АГЗС по улице Богдана Хмельницкого.

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