Петропавловск-Камчатский, , 09:59 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском судебные приставы наложили арест на автомобиль 40-летней местной жительницы за долги в сумме более 1 млн рублей. Транспортное средство было передано женщине на ответственное хранение, но она продала его, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

Судебный пристав R59.fssp.gov.ru

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Хозяйка продала арестованный автомобиль на запчасти за 20 тыс. рублей. Деньги потратила по своему усмотрению, не загасив долги. На женщину заведено уголовное дело, обвинительное заключение по которому утверждено прокурором и будет передано в суд для рассмотрения.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 декабря 2021 года 28,5 тыс. жителей Калужской области ограничены в праве выезда за пределы страны из-за долгов, в том числе 5,5 тыс. неплательщиков алиментов. За 11 месяцев этого года только за счет применения данной меры принудительного исполнения с должников взыскано 233 миллиона рублей.