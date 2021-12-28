Москва, , 09:59 — REGNUM В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) завершено строительство предприятия по производству и складированию пластиковых труб, сообщили в Стройкомплексе.

Открытие нового завода Yarregion.ru

Трёхэтажный производственно-складской комплекс площадью около 4 тыс. кв. метров возведен в городском округе Троицк.

Завод производству пластиковых труб готовится к вводу в эксплуатацию. Прилегающая территория благоустроена, создана парковка.

ИА REGNUM ранее сообщало, на территории Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) в поселении Марушкинское построят Завод по производству квартирных модулей.

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