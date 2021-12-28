Москва, 28 декабря, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Бывший начальник службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения управления кораблестроения ВМФ Вадим Мовчан обвиняется в хищении почти 500 млн рублей. Об этом говорится в постановлении 235-го гарнизонного военного суда.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Как пишет «Коммерсантъ», по делу о хищении при модернизации вооружения боевых кораблей Северного флота также проходит бывший консультант департамента военно-морского флота «Рособоронэкспорта» Андрей Клокоцкий.

Уточняется, под арестом оба подозреваемых пробудут как минимум до конца января.

Как сообщало ИА REGNUM, ранен в Москве по делу о получении взятки арестованы сотрудники РостехнадзораАндрей Лавриновичи Кирилл Неволин.

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