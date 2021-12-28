Каракас, , 09:58 — REGNUM Власти Венесуэлы работают над оказанием помощи населению штата Мерида, пострадавшему от продолжительных дождей 27 декабря, которые вызвали наводнения и оползни. Об этом пишет Prensa Latina.

Танкер на озере Маракайбо. Венесуэла The Photographer

В различных секторах муниципалитета Кампо-Элиас (Эхидо) в этом штате были затоплены дома из-за подъёма уровня рек. Помимо этого, произошли оползни на дорогах, но пока не было зарегистрировано ни одного случая гибели людей, сообщил директор департамента гражданской обороны и безопасности граждан Виктор Дугарте.

По его словам, дорога в секторе Ла Рока была заблокирована оползнями, но со второй половины дня 27 декабря тяжелая техника министерства транспорта и связи расчищает дорогу.

Также, по его словам, полностью закрыта дорога на въезде в Эль Чамикеро, в секторах Сан Исидро и Ла Калера, где также будут проводиться работы по расчистке дороги в ближайшие часы.