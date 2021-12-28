Тюмень, 28 декабря, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В Тюменской области компания «Россети Тюмень» в 2022 году планирует увеличить финансирование инвестиционной программы до 4,3 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель компании Олег Петров на подписании договора о сотрудничестве с правительством региона 28 декабря.

Пресс-служба губернатора Тюменской области Губернатор Тюменской области Александр Моор и глава «Россети Тюмень» Олег Петров на подписании соглашения

Согласно договору, компания «Россети Тюмень» продолжит работу на повышение надёжности энергосистемы Тюменской области, реализацию долгосрочной тарифной политики и создание сетей наружного освещения. Будет продолжена совместная с регионом работа в целях повышения доступности и сокращения сроков технологического присоединения.

В рамках соглашения планируется модернизация более 230 км электросетей для повышения надёжности электроснабжения ряда населенных пунктов Тюменского района. Затраты на это составят более 948 млн рублей. А на реконструкцию высоковольтной линии для повышения надежности электроснабжения райцентра Уват и других населенных пунктов Уватского района будет направлено свыше 237 млн рублей.