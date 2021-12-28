Краснодар, , 09:56 — REGNUM Крупный пожар на рынке произошёл в Краснодаре утром 28 декабря. Загорелось здание по улице Трудовой славы.

Пожар Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США

Сообщение о возгорании поступило в 05:20. При прибытии пожарных подразделений на место выяснилось, что огонь охватил двухэтажное здание на площади 200 квадратных метров, сообщили «Кубанские новости».

Открытое горение было ликвидировано в 07:10. В результате возгорания никто не пострадал. Причины происшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 27 декабря в Самарской области спасатели ликвидировали возгорание в одноэтажном складском здании.