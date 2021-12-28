Тбилиси, 28 декабря, 2021, 09:55 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 42 772 исследований на SARS-CoV-2 выявили 2676 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 28 декабря обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 928 030 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 888 022 победили инфекцию, в том числе 2966 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 13 646 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 63 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находится 4951 пациент, в оборудованных гостиницах — 857.

Днём ранее в Грузии в ходе 19 701 исследования выявили 986 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 3193 человека, скончался 71 пациент с COVID-19.