Сеул, , 09:54 — REGNUM Правительство Южной Кореи закупит 200 тыс. тонн риса с целью стабилизации цен. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя правящей Демократической партии «Тобуро» Пак Ван Чжу.

Рис

По его словам, подробный план закупки будет объявлен в январе.

Представитель правящей партии добавил, что правительство будет следить за ситуацией на рынке, чтобы выяснить, стоит ли покупать ещё 70 тыс. тонн риса.

В 2021 году объём производства риса составил 3,88 млн тонн, что на 10,7% процента больше, чем годом ранее. Это привело к образованию излишков в размере 270 тыс. тонн и снижению цен и доходов фермеров.

По состоянию на 25 декабря средняя цена 20-килограммового мешка риса составила 51 254 воны (~$43), что на 9,8% ниже, чем 5 октября.

Согласно закону о регулировании рынка зерновых, правительство может «изолировать» рис, закупив его излишки, если урожай на 3% превышает ожидаемый спрос, или если цены упали более чем на 5% по сравнению с прошлым годом.