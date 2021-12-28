Ташкент, 28 декабря, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Саудовская Аравия является важным партнером Узбекистана, имеющим большой авторитет и финансово-экономический потенциал не только в арабо-мусульманских странах, но и во всем мире. Об этом заявил глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев на торжественной церемонии вручения верительных грамот вновь назначенными в Узбекистан зарубежными послами.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«Встречи со Служителем двух священных мечетей королем Салманом Аль Саудом и принцем Мухаммадом Аль Саудом придали дополнительный стимул развитию двусторонних отношений», — подчеркнул президент, заявление которого обнародовала пресс-служба президента Узбекистана.

Мирзиёев отметил, что важный вклад в расширение и углубление узбекско-саудовского сотрудничества внесли визиты в Узбекистан министра иностранных дел принца Файсала и министра инвестиций Халида аль-Фалиха, состоявшиеся в этом году.

«Президент выразил удовлетворение успешной реализацией в регионах республики совместно с саудовской компанией ACWA Power крупных проектов в области энергетики», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что значимую финансовую поддержку в осуществлении социально-экономических реформ в Узбекистане оказывает Саудовский Фонд развития.

«Президент отметил важность расширения торгово-экономического и инвестиционного двустороннего сотрудничества, продвижения новых проектов с саудовскими компаниями», — говорится в сообщении.