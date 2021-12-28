Кабул, , 09:51 — REGNUM Энергетическая компания Афганистана сообщает, что контракт на импорт электроэнергии из Таджикистана в Афганистан продлён до конца 2022 года, передаёт darivoa.com.

Электроэнергия Rubaltic.ru

В заявлении компании 27 декабря говорится, что контракт был подписан между Хафизом Мохаммадом Амином, исполнительным директором «Брешна» (афганская энергетическая компанияDa Afghanistan Breshna Sherkat —DABS), и Исмаилзаде, главой Таджикской электроэнергетической компании, в столице Таджикистана, Душанбе.

По информации «Брешна», соглашение было подписано в ходе двухдневных переговоров между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и таджикскими официальными лицами, которые также подписали несколько других соглашений, выполнение которых было отложено из-за недавних событий в Афганистане.

Компания «Брешна» добавила, что представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также встретились с таджикскими официальными лицами, чтобы обсудить основные проекты передачи энергии, включая Casa 1000 и строительство линии в 500 киловольт в Афганистан.

«Делегация «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выразила готовность к сотрудничеству с Таджикистаном и подтвердила намерение возобновить приостановленные проекты в сфере безопасности и других секторах», — говорится в заявлении компании.

Афганистан в основном полагается на электроэнергию, импортируемую из соседних стран. По данным энергетической компании, в настоящее время Исламской Республике необходимо около 1600 мегаватт электроэнергии, 70% которой поступает из Узбекистана, Туркмении, Таджикистана и Ирана, а ещё 30% — из внутренних источников.

Однако, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, появились сообщения о том, что энергетическая компания страны задолжала миллионы долларов за электроэнергию, импортируемую из Узбекистана, Таджикистана, Туркмении и Ирана.

Согласно этим сообщениям, одновременно с приходом к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) некоторые из этих стран заявили, что, если Афганская энергетическая компания не выплатит свои долги, они, возможно, приостановят поставки электроэнергии в Афганистан.