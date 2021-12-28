Ижевск, 28 декабря, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Гибель пилота вертолёта Ми-2, совершившего жёсткую посадку в Удмуртии, стала поводом для возбуждения уголовного дела. Об этом сообщает 28 декабря пресс-служба Следственного комитета России.

Nnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет

Дело по части 2 статьи 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека, возбудило центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР. По данным следствия, 27 декабря вертолёт Ми-2, совершавший облёт нефтепровода, потерпел крушение вблизи села Азино Завьяловского района Удмуртии.

Отмечается, что причиной крушения стало нарушение правил безопасности движения и эксплуатации вертолёта. Вертолёт принадлежал Казанскому авиапредприятию, перед потерей связи пилот сообщил о нештатной ситуации.

Нашли упавший вертолёт около 23:40 по московскому времени. Командир воздушного судна скончался на месте, пассажир вертолёта, как сообщало ИА REGNUM, госпитализирован с травмами. Вертолёт серьёзно повреждён.

Проводятся следственные действия, по их итогам будет сделан вывод о причинах происшествия и о виновности конкретных ответственных лиц, отметили в ведомстве.