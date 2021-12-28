Пекин, 28 декабря, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Центральный паритетный курс китайской валюты снизился на 42 пункта до 6,3728 юаня за доллар США 28 декабря, сообщает агентство Синьхуа.

Elec4.co.kr Юань

Согласно Китайской системе торговли иностранной валютой на спотовом валютном рынке Китая юаню разрешается расти или падать на 2% относительно центрального паритетного курса каждый день торгов.

Центральный паритетный курс юаня по отношению к доллару США основан на средневзвешенных ценах, предлагаемых маркетмейкерами перед открытием межбанковского рынка каждый рабочий день.