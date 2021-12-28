Рязань, , 09:57 — REGNUM Житель Санкт-Петербурга заключён под стражу по подозрению в причинении смерти по неосторожности в Рязани. По данным следствия, он продал суррогатный алкоголь, от которого скончались два человека, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК по Рязанской области.

Алкоголь Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Несколько человек с диагнозом «отравление метиловым спиртом» были госпитализированы в Рязани в августе 2021 года. Несмотря на помощь медиков, двое мужчин скончались. Следователи возбудили уголовное дело.

По предварительным данным, спиртосодержащий напиток кустарного производства знакомый погибших приобрёл в Санкт-Петербурге. Спустя время оперативники установили личность и местонахождение продавца, им оказался 31-летний местный житель. Подозреваемого задержали и доставили в Рязанскую область. Мужчина дал признательные показания, по ходатайству следователя он заключён под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.