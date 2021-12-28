Москва, , 09:50 — REGNUM К 2030 году число путешествий увеличится в два раза. Об этом в ходе торжественной церемонии награждения победителей Всероссийского проекта Агентства стратегических инициатив по разработке концептуальных туристических маршрутов «Открой свою Россию» заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко Government.ru

«Правительство ставит амбициозные цели по перезагрузке всей отрасли и росту количества путешествий по всей стране. К 2030 году мы увеличим этот показатель вдвое — до 140 млн путешествий в год. Будут созданы 1,7 млн новых рабочих мест, до 8,3 трлн рублей увеличится вклад отрасли в экономику страны. Инвесторам предлагаются выгодные условия для строительства туристической инфраструктуры», — сказал Чернышенко.

По его словам, в этих целях образован новый институт развития — корпорация «Туризм.РФ»: «И идея АСИ обратить внимание на предпринимательскую инициативу в туризме, создание новых турпродуктов очень своевременна. Участники помогли увидеть и открыть людям новые интересные маршруты с локальной идентичностью и местными достопримечательностями».

Чернышенко поблагодарил участников за вклад в развитие туристической индустрии.