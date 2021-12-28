Челябинск, 28 декабря, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В Челябинске три железнодорожных вагона сошли с рельсов. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Greg Goebel Вагон с углём

Авария произошла рано утром 28 декабря на станции Челябинск-Главный. Вагоны не опрокинулись. Пострадавших нет.

В Уральской транспортной прокуратуре журналистам пояснили, что инцидент произошёл в ходе маневровых работ. С рельсов сошли цистерна с бензином и два пустых вагона.