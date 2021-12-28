Пенза, , 09:58 — REGNUM В Пензенской области в течение прошедшей недели (20−26 декабря) зарегистрировали 3023 случая заражения острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), или 227 на 100 тыс. населения. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 1,6%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

ОРВИ flockine

Суммарная заболеваемость ОРВИ в Пензенской области ниже уровня эпидпорога на 13,5%.

Высокий уровень заболеваемости регистрируется в Нижнеломовском районе — 654 на 100 тыс. населения, в Шемышейском районе — 632,1, в Сердобском районе — 519,6.

Пороговый уровень заболеваемости превышен на 56,8% среди жителей старше 15 лет.

С начала эпидемиологического сезона в Пензенской области зарегистрировали 10 случаев гриппа, из них восемь приходится на А (H3N2), два случая гриппа А не расшифрованные.

ИА REGNUM напоминает, тест-системы, позволяющие одновременно выявить коронавирус и грипп поступили в Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи.

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