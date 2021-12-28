Владивосток, 28 декабря, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Дальний Восток лидирует по улову водных биоресурсов в России, такое заключение сделали эксперты «Востокгосплан», проанализировав рыбохозяйственный комплекс ДФО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Доля добычи водных биоресурсов с учетом аквакультуры в Дальневосточном бассейне в 2020 году составила 73,8% от всего российского объёма. При этом 97% вылова за 2017−2020 годы приходится на четыре региона: Камчатка (43%), Приморье (22%), Сахалин (20%) и Хабаровский край (12%).

«В 2021 году Дальний Восток традиционно стал лидером в стране по основным видам квот (исторических 96,1%, инвестиционных 78,8%, инвестиционных крабовых 71,4%). Из общей величины квот в Дальневосточном бассейне 95% приходится на основные семь видов водных биоресурсов: минтай, сельдь тихоокеанская, треска, кальмар командорский, камбала, краб и навага. Весь минтай добывается на Дальнем Востоке и занимает наибольший объём в структуре рыбодобычи», — пояснили эксперты.

Отмечается, что в ДФО размещено 70% рыбопромыслового флота России. Средний возраст рыболовных судов составляет 31,3 года, что на 1,6 года выше среднероссийского. При этом 92% судов рыбопромыслового дальневосточного флота находятся за пределами нормативных сроков эксплуатации.

«Всего за 2017−2020 годы в организации ДФО (рыболовство, переработка рыбы и рыбоводство) поступило 104,9 млрд рублей инвестиций в основной капитал (66,9% от общероссийского объема). Из них 74,6% направлено в развитие рыболовства, 24,8% — в рыбоперерабатывающие производства, вложения в рыбоводство составили менее 1%. В рамках механизма «квоты в обмен на инвестиции» в ближайшие годы будет построено 14 рыбоперерабатывающих заводов, из которых девять уже заработали на Камчатке, в Приморье и на Сахалине», — добавили в «Востокгосплане».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ненецком автономном округе промышленным рыболовством в 2021 году занимались 48 индивидуальных предпринимателей и 12 юридических лиц.